В Тель-Авиве и Иерусалиме потребовали отставки Нетаньяху
Антиправительственные акции прошли в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестующие потребовали отставки премьер-министра Израиля Беньямину Нетаньяху, сообщает РИА Новости.
Демонстранты блокировали дороги и выкрикивали лозунги, на месте работали сотрудники правоохранительных органов, указано в сообщении.
19 июля в Иерусалиме состоится техническое заседание суда по обвинениям во взятке, мошенничестве и обмане общественного доверия в адрес Нетаньяху.
09:09 19/07/2020
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