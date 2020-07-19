Глава посольства США записала прощальное видео для белорусов
Временная поверенная в делах Дженнифер Мур записала прощальное обращение к белорусам. Её дипломатической миссии в Беларуси заканчивается. Мур проработала в Беларуси два года.
“Я уезжаю с сильным чувством приверженности и уважения к Беларуси и ее народу. В течение двух лет я с огромным удовольствием знакомилась с вами и вашей замечательной страной”.
"Мне нравилось наблюдать, как элегантные аисты прилетают весной и улетают осенью, наблюдать за эффектным освещением Национальной библиотеки и вечной красотой Коложской церкви в Гродно. Куда бы я ни пошла, я была тронута вашей добротой и гостеприимством".
Временным поверенным в делах станет заместитель Джефф Джук, планируется, что он им пробудет до приезда нового посла США.
08:50 19/07/2020
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