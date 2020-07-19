Владислав Устин. Фото предоставлено его матерью Натальей





Как рассказала «Весне» мать Владислава Наталья, первый раз ее сына задержали 14 июля в возле площади Победы со стороны музея «Дом РСДРП». В тот вечер молодой человек возвращался домой после собеседования по трудоустройству на работу. Ему пришлось идти пешком, так как станцию метро Октябрьскую неожиданно закрыли.





«Его скрутили, закинули в автозак, где его избивали», – сообщила Наталья.





Утром 15 июля, в 5.15, его освободили из одного из минских РУВД без составления протокола.





Однако на следующий день, 16 июля, Владислав был задержан на своей работе. Пришедшие люди были в штатском и представились его друзьями. О задержании Владислава подробнее – в аудио:





«Если бы коллеги сына не позвонили бы мне, я бы не знала [о его задержании – Прим.] – я так и ждала бы его дома с работы, потому что у него был День рождения. Я собиралась готовить торт”, – рассказала Наталья.