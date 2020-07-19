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Стало известно имя еще одного задержанного за «насилие в отношении сотрудника ОВД»

Минчанин Владислав Устин в свой 21-й день рождения был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) по событиям 14 июля.

Владислав Устин. Фото предоставлено его матерью Натальей

Как рассказала «Весне» мать Владислава Наталья, первый раз ее сына задержали 14 июля в возле площади Победы со стороны музея «Дом РСДРП». В тот вечер молодой человек возвращался домой после собеседования по трудоустройству на работу. Ему пришлось идти пешком, так как станцию метро Октябрьскую неожиданно закрыли.

«Его скрутили, закинули в автозак, где его избивали», – сообщила Наталья.

Утром 15 июля, в 5.15, его освободили из одного из минских РУВД без составления протокола.

Однако на следующий день, 16 июля, Владислав был задержан на своей работе. Пришедшие люди были в штатском и представились его друзьями. О задержании Владислава подробнее – в аудио:

«Если бы коллеги сына не позвонили бы мне, я бы не знала  [о его задержании – Прим.] – я так и ждала бы  его дома с работы, потому что у него был День рождения. Я собиралась готовить торт”, – рассказала Наталья.
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