Канопацкая решила помолчать и отказалась участвовать в теледебатах

В политической борьбе все средства хороши, считает Анна Канопацкая, но «как человек взрослый и политикответственный», пишет она, не может позволить себе переступить через морально-этическое.





— Как опытный и состоявшийся политик я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами, — заявила кандидат. — Мне вскоре ещё страной руководить.





— В понедельник, 20 июля 2020 года, направляю официальное письмо в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов с уведомлением об отказе от участия в теледебатах (…) с предложением перераспределить предоставленное мне законом время среди других кандидатов либо их доверенных лиц.