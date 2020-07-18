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Первый день саммита ЕС завершился разногласиями

Участники встречи не смогли принять решение о безвозвратной помощи для стран, пострадавших от коронавируса. Против выступили Австрия и Нидерланды.

  Участники брюссельского саммита Европейского Союза в первый день встречи в субботу, 18 июля, не смогли договориться о выделении безвозвратной помощи государствам ЕС, сильнее других пострадавшим от коронавируса. 

Как передает агентство AFP, планам Брюсселя выделить 500 миллиардов евро из пакета в объеме 750 миллиардов на основе безвозмездной субсидии противостоят главным образом Австрия и Нидерланды.   Дипломаты сообщили о «сложной фазе переговоров» и о «жесткой и не очень конструктивной» позиции главы нидерландского правительства Марка Рютте. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что стороны не придут к согласию и во второй, заключительный день саммита.  

 «Разумеется, мы хотим быть солидарными, но нам следует учитывать интересы австрийских налогоплательщиков», − подчеркнул федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.   Представители Нидерландов предлагают увязать предоставление помощи с проведением в пострадавших странах реформ, с чем не согласны Италия и Испания.   Помимо пакета помощи участники саммита обсуждают бюджет ЕС на 2021-2027 годы, который составит 1,074 триллиона евро.   Саммит проходит при повышенных мерах эпидемиологической безопасности. На нем действуют запрет на рукопожатия и обязанность носить маски, если социальную дистанцию соблюсти невозможно. В то же время, как сообщает корреспондент DW, этих правил придерживаются не все политики.
telegraf.by
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