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Мнение: «Первая совместная пресс-конференция получилась слабой»

Политический обозреватель делится послевкусием от первой совместной пресс-конференции штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало.

— Рискую вызвать гнев тех, кто восхищен объединением трех женщин — Светланы Тихановской, Вероники Цепкало, Марии Колесниковой, но на мой взгляд, их первая совместная пресс-конференция получилась слабой. Если не сказать провальной, — считает Александр Класковский. — Да, в самом начале прозвучала оговорка, что об агитации и программе пока не говорим, но политизированную публику интересуют не столько мотивы объединения (и так несложно докумекать), сколько — что будете делать.

Превалировали же абстрактные лозунги, что страна проснулась, нужно бороться за победу и т.п. Было сказано, что всем сторонникам перемен следует идти голосовать 9 августа, а уж как защитить голоса, пусть каждый белорус решает сам.

Между тем вопрос о защите голосов — ключевой. Судя о риторике на тему победы, объединенные штабы рассчитывают на так называемые опрокидывающие выборы.

Однако без мощного давления улицы и раскола в элитах опрокидывающих выборов в жестких автократиях не бывает.

Понятна осторожность спикеров (спикерш?), но тем не менее главный вопрос: как быть, когда голоса в принципе не считаются и против лома нет приема — остается висеть в воздухе.

И уж вовсе улыбает надежда, что давления властей на штабы не будет, поскольку «все-таки мы женщины». Что, по ходу кампании еще не убедились в степени галантности и джентльменства той стороны?
t.me
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