«Радыё Свабода»: «Власти пытаются остановить наше вещание»

«Тот факт, что наши коллеги подверглись нападению посреди прямой трансляции, не оставляет сомнений в том, что власти пытаются остановить наше вещание и помешать аудитории получить доступ к достоверным новостям», — говорится в официальном заявлении Дейзи Синделар.













Всего за время предвыборной кампании и акций протестов было задержано пять сотрудников «Радыё Свабода». Анонимные источники прислали журналистам аудиозаписи, на которых слышны, возможно, разговоры милиции (официально это не подтверждено). Если эти записи достоверные, то они говорят о том, что сотрудники понимали, кого задерживают и делали это целенаправленно.





«Согласно аудиозаписи, это рассчитанные, скоординированные нападения на профессиональных журналистов, аккредитованных Министерством иностранных дел Беларуси», — заявила Дейзи Синделар.







