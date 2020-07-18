В адрес триединого женского штаба несется много критики, и много ее по делу - про неуверенность в голосе, размытые и шаблонные ответы. Но вот один упрек мне кажется до ужаса наивным. ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ГОВОРЯТ, КАКОЙ У НИХ ПЛАН, КОГДА ВСЕ СФАЛЬСИФИЦИРУЮТ?!!





То, что журналисты задают такие вопросы, абсолютно верно. Это их работа - ставить спикеров в сложное положение, чтобы зритель и читатель увидел политиков под давлением непростого вопроса. Но критиковать за отсутствие четкого ответа на этот конкретный вопрос странновато.





Ребята, дорогие, вы чего от них ждете? Брошюрку "как бросить курить свергнуть режим за 20 дней"? Во-первых, это не праймериз провести и не заявку на грант оформить. Попробуйте сами придумайте план решения этой задачи, который бы работал хоть с 10% гарантией.





Во-вторых, если бы у них такой план и был (что вряд ли), было бы вершиной тупости вываливать его сейчас и дать противнику к нему подготовиться.





В-третьих, вы много знаете падений авторитарной власти, которые пошли по заготовленному плану? Имеют значение структуры, человеческие ресурсы, способность быстро принимать решения, смелость, везение, ошибки другой стороны. Всё всегда идет стихийно.





Я даже на секунду не пытаюсь сказать, что, увидев красивые фото "камень-ножницы-сердечко", надо хлопать в ладоши, не критиковать и покупать шампанское, как завещал Прокопьев.





Но давайте для справедливости отметим, что эти три женщины-новичка смогли за 15 минут договориться о том, о чем толпы опытных политиков до них не могли договориться годами - об объединении на выборах.





Значит ли это хоть что-то про их перспективы? Нет. Но это значит, что они уже на шаг дальше от фиаско по сравнению с теми, кто писал свои планы годами и десятилетиями.



