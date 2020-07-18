Ермошина: 9 августа фото бюллетеней нельзя публиковать до 20.00

Руководитель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила 17 июля, что избиратели вправе делать селфи на избирательных участках в день выборов президента и фотографировать свои заполненные бюллетени, пишет euroradio.fm





Вместе с тем она предупредила, что выкладывать фото бюллетеней в социальные сети нельзя до 20:00 9 августа, поскольку это будет расцениваться ЦИК как предвыборная агитация, которая в день выборов запрещена законом.









Фотографировать заполненные бюллетени в день выборов своих сторонников призывают штабы некоторых альтернативных Александру Лукашенко зарегистрированных и не зарегистрированных кандидатов в президенты. По их мнению, выкладывание фото бюллетеней в социальные сети поможет в борьбе с возможной фальсификацией итогов голосования.



