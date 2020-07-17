



Об этом в беседе с Радио "Свобода" рассказал минчанин, который 16 июля вышел из ИВС на Окрестина после ареста за участие в акции протеста.





Северинца арестовали 7 июня. Во время ареста над ним прошло несколько судов, последний — 8 июля. Всего сопредседателя оргкомитета БХД осудили не менее чем на 105 суток ареста. Правозащитники признали Северинца политзаключённым.





Жена Павла Северинца Ольга рассказала, что передачи для него на Окрестина сейчас принимают, однако писем от него она не получает. Сам Павел на последнем суде также успел сказать, что писем не получает.





Вышедший из Окрестина минчанин уточнил, что с Павлом не виделся, но был в камере, где тот сидел между посадками в карцер. Там ему о Северинце рассказали сокамерники.





"Говорили, что настроение у него боевое, не сдаётся. К нему постоянно приходят правоохранители, носят на ознакомление какие-то документы, но Павел их отправляет дальше и ничего не подписывает. Говорил, что его хотят судить несколько раз за одно и то же", — передаёт "Свобода" слова минчанина.





В общей камере ИВС узникам не дают матрасов: заявляют, что их нет. "Слышал от ребят, что раньше охранники ссылались на отсутствие матрасов, прошедших санитарную обработку, но в это трудно поверить, так как матрасов нет ни у кого — как у политических, так и у обычных арестантов. Поэтому все спят на голых досках, Павел тоже, на втором ярусе. Говорили, что под голову клал бутылку с водой", — рассказал парень.





Он сообщил, что водопровод в камере отключен, но охранники приносят воду, как только попросишь.





Также он рассказал, что в ночь на 15 июля на Окрестина привезли большую группу арестованных за протесты 14 июля на минских улицах. Дежурные, по его словам, говорили про 60 человек.