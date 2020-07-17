Объединенный штаб против ОНТ: Мы требуем честное телевидение

Иллюстрация: Петр Саруханов, «Новая газета»





«Мы отключаем такой телевизор! Мы требуем честное телевидение, — говорится в обращении объединенного штаба трех ведущих оппонентов Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси — Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской, пишет "Солидарность"





В пятницу Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова подали обращения на ОНТ.





«Этот и другие государственные телеканалы за деньги налогоплательщиков (то есть наши с вами) регулярно нарушают закон о СМИ, предоставляя нам ложные, сфабрикованные сюжеты. Это неприемлемо.









Все белорусы заслуживают честное телевидение, а такой телевизор мы не хотим смотреть. Это недопустимо само по себе, но еще и напрямую влияет на предвыборную кампанию — кандидаты появляются на экранах только в неправдоподобном и негативном свете».





На странице Виктора Бабарико в Фейсбуке отмечается : «Если земля очистится настолько, что исчезнет белорусское телевидение, большинство из нас узнает об этом только через месяц, когда грустные ведущие начнут искать работу. Но, к сожалению, еще остались люди, которые смотрят белорусские каналы и могут поверить увиденному».





Объединенный штаб предложил белорусам воспользоваться своим законным правом выразить несогласие с тем, как посягают на презумпцию невиновности, подвергают сомнению тезисы Закона о СМИ, и подать обращение на ОНТ.





Телеканал отреагировал пресс-релизом, в котором расценили «попытку создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ» как давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей.





«Пользуясь случаем, хотим призвать организаторов подобных акций к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей, — пишет ОНТ.





Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов, но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу».









Напомним, на телеканале ОНТ вышла серия «расследований», которая якобы разоблачает преступную деятельность Виктора Бабарико. После первой серии подруга сына Эдуарда Бабарико Александра Зверева обратилась к журналистам ОНТ: «Каждый день вам придется смотреть нам в глаза».





ОНТ ответил: «Преследование журналистов государственных телеканалов исключительно за выполнение ими профессиональных обязанностей считаем недопустимым». Также сообщил о том, что канал использует все законные возможности, чтобы оградить своих сотрудников от преследования и травли.