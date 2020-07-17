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Начальник минской милиции объяснил "опасность очередей"

Оказывается, очереди и живые цепи на минских улицах милиции не нравятся тем, что напоминают трагедию на Немиге.

Иван Кубраков / gaiminsk.by​

Это следует из слов начальника ГУВД Мингорисполкома генерал-майора милиции Ивана Кубракова, которые передаёт пресс-служба столичной милиции, передает "Еврорадио".

"Просьбы милиционеров не строиться в очереди и не проводить несанкционированные массовые мероприятия также не стоит трактовать в том ключе, что навязывает Интернет. Не стремимся подавить чужое мнение — только обеспечиваем правопорядок, защищая жизнь и здоровье граждан. Или одного трагического урока, случившегося на Немиге, нам недостаточно?" — заявил Кубраков. 

Вероятно, имеется в виду толкотня в подземном переходе на Немиге в 1999 году, в ходе которой погибли 53 человека и более 250 пострадали. Многие считают, что одной из причиной трагедии стала некомпетентность милиции, которая не среагировала на ситуацию, и неподготовленность городских властей. 

Каким образом "живая цепь" на улице может стать причиной трагедии, глава столичной милиции уточнять не стал.

Упомянул Кубраков и тренировки ОМОНа, видео с которых периодически появляется в белорусских Telegram-каналах.

"Занятия по физической и огневой подготовке, выбытие по условной тревоге, другие тренировки — наши будни. Напрасно некоторые стараются связать эти действия с какими-то событиями. Комментарии к выложенным в интернете видеозаписям и фото о якобы внеплановых учениях не имеют ничего общего с действительностью", — заявил он.
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