



После того, как 14 июля ЦИК РБ не зарегистрировал наиболее популярных оппозиционных кандидатов – банкира Виктора Бабарико и бизнесмена Валерия Цепкало, вопрос о «победителе» снят с повестки дня официально. «Победа» провластного кандидата становится неотвратимой, хотя и перестает быть справедливой и тем более «элегантной», пишет немецкая DW.





Лукашенко-бульдозер расчищает путь





Как отмечают эксперты, приглашенные изданием для анализа, Лукашенко сам виноват в сложившейся ситуации. Он подал надежду на демократизацию и либерализацию избирательного процесса, стимулировал народную активность возрождением веры в перемены, дав понять, что каждый гражданин может стать кузнецом общего счастья.





Теперь же он собственными руками устраняет фаворитов, причем делает это очень примитивно и банально. А, самое главное, открыто.





В своих методах глава РБ напоминает бульдозер, сметающий все на своем пути. К его личному несчастью, народу это не нравится и избиратели, судя по всему, более не желают это терпеть.





Эксперты ломают голову над тем, о чем думал Лукашенко, когда затевал аферу с игрой в демократию в начале года, когда он бравировал и еще верил в свои силы и способность выиграть честно.





В ожидании «майдана»





Очевидно, что не восставший народ «делает майдан», а правители, которые доводят население до состояния раскаленной массы. Лукашенко сейчас занят как раз таким сомнительным занятием. Он, без сомнения, сохранит президентское кресло, но как долго после всех репрессий против свободы, которую он сам дал немного ощутить, продержится в нем?





«Элегантной» победы на выборах больше не будет. Скорее всего будет грязь и максимальное применение административного ресурса и силовых репрессий по отношению к несогласным. А таковых будет очень много, даже если верить официальным данным, которые грешат необъективностью, так как наука социология в РБ мертва.





Понимает ли это сам Лукашенко? Без сомнения. Он не переживает по поводу легитимности удерживаемой в заложниках власти. По мнению экспертов, Александр Григорьевич вынужден до конца политической карьеры прятаться за избитым и заезженным оправданием, что «страну мы вам не отдадим» (обращение к оппозиции).









Доводы о том, что лучше пусть будет плохим президент, зато целой страна – более не действуют, как и кивки в сторону соседей, переживших «майданы».





Белорусы хотят рискнуть, это стало очевидным: просто народ жаждет перемен. И это не праздное желание от «безделия», но насущная необходимость, заключают эксперты.