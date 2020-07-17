Доктор политических наук Павел Усов проанализироваа для «Белорусского партизана» план действий объединенного штаба.





- Что меняет в президентской кампании объединение штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало?





- Во-первых, избирательный процесс сохраняет свою привлекательность для населения. Во-вторых, волна негодования перенаправилась на выборы, и население забыло о том, что их обманули. В-третьих, протестная энергия и напряжение рассеивается во времени, что дает возможность подготовиться власти к вероятным протестам.





В целом, властям удалось поставить под контроль избирательную кампанию, безболезненно для себя удалить противников.





- Сегодня представительницы трех штабов озвучили план дальнейших действий: всех белорусов призывают проголосовать 9 августа; если число протестного электората достигнет 3,5 миллионов избирателей, фальсифицировать выборы не удастся, а потому Беларусь ждут повторные выборы. Уже без Лукашенко. Как вам такой план?





- В принципе это план Татьяны Короткевич, который был озвучен еще в 2015 году. "Приходите на выборы, чтобы показать власти, что вы"«против" - это якобы должно изменить расклад сил и принудить Лукашенко уйти. С одной стороны, "штабы" и активисты в плену иллюзий, надеясь победить авторитаризм голосованием и напугать Лукашенко тем, что объявят его нелегитимным.





С другой стороны, такое мышление - результат определенной программы: держаться в электоральном поле. И выход из этой программы не предусмотрен.





Вместе с тем, не стоит и ожидать от женщин, которые не были психологически готовы, к такой политической игре революционных заявлений и стратегий, ожидать от них жертв. Они будут придерживаться этой позиции до конца выборов.





- Можно ли назвать общую позицию полноценным планом? Что в нем отсутствует?





- Понятно, что Лукашенко не уйдет, даже если против него проголосует 5 миллионов. Ведь результат голосования будет 76-80% "ЗА". А доказать обратное можно будет только силой, протестом, к которому люди не готовы.









- Объединенный штаб вообще молчит о том, что ждет Беларусь 10 августа. Что же нас ждет?

- Я думаю, что пока прозвучала декларация о совместных действиях в период агитации. Сам процесс для штабов является целью. Возможно, на протяжении трех недель будут внесены некие корректировки, хотя существенных изменений не будет.





Например, нет плана действий в отношении 3-х спойлеров, которых необходимо было бы нейтрализовать, принудить к снятию, так как они будут засорять пространство и дезориентировать население; более того, эти люди будут открыто выступать против протеста и работать против Тихановской.





По итогам голосования Лукашенко получит 76-80%, Канопацкая может получить 6-7% (это будет дополнительная форма унижения протестного электората, и Тихановской), проценты для Черечня, Дмитриева, и Тихановской будут примерно равны.





Власти продемонстрируют силу и способность фальсифицировать любую явку и результат.





Конечно, могут возникнуть стихийные протесты, но без предварительной подготовки они не приведут к результату.