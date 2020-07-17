



Сегодня в Минске проходило первое с начала пандемии заседание Евразийского межправсовета в очном формате.





После его завершения российский премьер встретился с Лукашенко.





Во время встречи, как передает телеграм-канал RIAKremlinpool , Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных вещах", происходящих на выборах президента Беларуси