Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных вещах" на белорусских выборах
Сегодня Лукашенко встретился в Минске с российским премьером Мишустиным.
Сегодня в Минске проходило первое с начала пандемии заседание Евразийского межправсовета в очном формате.
После его завершения российский премьер встретился с Лукашенко.
Во время встречи, как передает телеграм-канал RIAKremlinpool, Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных вещах", происходящих на выборах президента Беларуси
"Белорусский партизан"
17:33 17/07/2020
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