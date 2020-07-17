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Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных вещах" на белорусских выборах

Сегодня Лукашенко встретился в Минске с российским премьером Мишустиным.


Сегодня в Минске проходило первое с начала пандемии заседание Евразийского межправсовета в очном формате.

После его завершения российский премьер встретился с Лукашенко.

Во время встречи, как передает телеграм-канал RIAKremlinpool, Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных вещах", происходящих на выборах президента Беларуси
"Белорусский партизан"
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