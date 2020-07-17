Александр Алесин: Армию против протестующих не бросят

Военнослужащие психологически не готовы к применению силы против сограждан, считает Александр Алесин.

16 июля Александр Лукашенко посетил 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду. Там глава Совета безопасности сделал заявления, которое, очевидно, касается президентских выборов. По словам Андрея Равкова силовые структуры готовы предотвратить массовые беспорядки в стране, чтобы «не допустить гибели государства».





Глава Совбеза подчеркнул: «Не надо распускать сопли и думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа».





В связи с этим вспоминается высказанное в начале июня мнение Виктора Бабарико о том, что армия не пойдет против народа — не против 200 или 300 тысяч, а против электорального большинства.





– Так готова ли армия стрелять в протестующих? – спросил "Белорусский партизан" у военного эксперта Александра Алесина.





– Прежде всего отмечу, по словам того же Равкова в силовой блок входит не только армия, но и МВД, КГБ, пограничные силы. Каждая из этих структур имеет свою задачу. Задача армии – это, прежде всего, защита от внешней агрессии.





Применить армию против протестующих, массовых волнений – это все равно, что танком давить воробьев. У армии нет соответствующего оснащения, оборудования, средств защиты.





И самое главное, у нее отсутствует соответствующая психологическая подготовка.





Человек, который вчера работал на заводе или пахал в поле, психологически не готов выступать на улицах родных городов против сограждан.





Поэтому армию не применят против населения – уверен на 99,9%. Речь не об особом гуманизме нашей власти, а о том, что это неэффективно. Армия не выполнит поставленную задачу, нанесет только ущерб инфраструктуре страны и вызовет неоправданно большие жертвы. А задача ведь не в том, чтобы уничтожить протестующих, а в том, чтобы устранить волнения.





В силовой блок входят МВД, КГБ, а также многочисленные спецназы, которые существуют и при пограничном ведомстве. Вот эти силы могут быть применены для нейтрализации вождей беспорядков или для противодействия массовым протестам на улицах городов.





Прежде всего это, конечно, ОМОН, спецназ и внутренние войска. И если взять суммарно численность этих структур, то они существенно превышают силы Минобороны.





У них есть соответствующее оборудование, средства защиты – щиты, маски, слезоточивый газ, дубинки. Они постоянно тренируются для того, чтобы задерживать или разгонять протестующих. И самое главное: они психологически для этого готовы.





– Как оцените уровень лояльность упомянутых силовых структур действующему главе государства?





– Никто среди них социологических поросов, конечно, не приводит. Но то, что они выполняют приказы, говорит о том, что они лояльны.





Если бы они отказались выполнять задачи по разгону массовых волнений, задержанию лидеров протестов и протестующих, если бы переходили на их сторону – тогда можно было бы говорить об обратном.





Рассуждая о значении армии и других силовых структур, возьмем примеры из истории.





Когда казаки, которые использовались как раз для нейтрализации протестов, разгона массовых демонстраций, отказались выполнять свои задачи, то царская Россия рухнула.





То же самое произошло при распаде Советского Союза, когда МВД и КГБ отказались противодействовать выступающим за это силам. И даже объявление ГКЧП и введение танков на улицы Москвы ничего не изменило.





Ну что могут сделать военные со своей авиацией, артиллерией, тяжелой военной техникой против протестующих граждан? Тем более, если они испытывают к ним симпатию, потому что сами такие же.









– При посещении той же 103-й витебской воздушно-десантной бригады Лукашенко, очевидно подразумевая президентские выборы, заявил, что «надо, вплоть до Конституции, записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Ну какой он Главнокомандующий, если он не знает, что такое армия?» На ваш взгляд, справедливое ли это замечание с его стороны?





– Существует ряд стран, где президент не осуществляет непосредственное руководство вооруженными силами. Но есть ряд стран, где президент как главнокомандующий непосредственно руководит ВС. В нашей стране наблюдается второй вариант структуры президентской власти.





Но, я думаю, в Конституции такое определение вряд ли будет прописано. Мне кажется, со стороны Лукашенко это было просто желанием понравится военным. Показать значимость и незаменимость военной службы, значимость военных в организации политической власти.