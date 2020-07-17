Ермошина отказалась забрать заявление на Тихановского: Он опасен для государства
Глава ЦИК не намерена забирать из Следственного комитета заявление на Сергея Тихановского.
— Этот человек опасен для государства и общества. И не по моему заявлению, а по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, общество их увидит, когда будет идти суд, — сказала Лидия Ермошина в эфире Еврорадио.
Несколькими днями ранее Андрей Дмитриев, получая мандат кандидата в президенты, эмоционально выступил в Центризбиркоме. В своей речи политик призвал власти отпустить политзаключенных, а Лидию Ермошину — забрать заявление на Сергея Тихановского. В ответ на это глава ЦИК усмехнулась.
Накануне же кандидат в президенты Светлана Тихановская, супруга опального блогера, обратилась к властям: «Хватит издеваться над моим мужем!».
Источник: gazetaby.com
14:13 17/07/2020
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