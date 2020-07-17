







В пресс-конферннции приняли участие кандидат в президенты Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и Вероника Цепкало, супруга потенциального кандидата в президенты Валерия Цепкало, которому ранее ЦИК отказал в регистрации.





Во время пресс-конференции прозвучал призыв идти на участки 9 августа и голосовать за Светлану Тихановскую, задачей которой после ее победы будет освобождение всех политзаключенных и проведение повторных, честных выборов, в которых на равных условиях смогут участвовать все желающие, в том числе и находящиеся сегодня за решеткой потенциальные кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.





Было вновь заявлено, что сфальсифицировать 3,5 млн подписей (электоральное большинство) невозможно.





Однако в случае массовой фальсификации, отвечая на вопрос о возможной Площади, кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что поддержит любой выбор белорусского народа в отстаивании своего голоса.





При этом во время пресс-конференции сообщили, что в объединенном штабе активно продумывают все возможные варианты, как предотвратить массовые фальсификации.





А Вероника Цепкало напомнила силовикам, что они присягали на верность не конкретному человеку, а белорусскому народу, и призвала помнить об этом.





Напомним, накануне штабы Бабарики и Цепкало объявили об объединении сил со штабом Тихановской и назвали пять общих целей:





- призвать избирателей проголосовать на выборах 9 августа;





- освободить политических заключенных и "экономических заключенных", дать им право на пересмотр дел в независимых и справедливых судах;





- провести повторные справедливые выборы после 9 августа;





- информировать избирателей о способах защиты своего голоса;





- призвать участвовать в инициативах за справедливые выборы, становиться наблюдателями.