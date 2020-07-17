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"Наша власть боится женщин" Объединенный штаб призывает идти на выборы и голосовать за Светлану Тихановскую

(дополнено) Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 17 июля провел совместную пресс-конференцию вместе с инициативными группами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым отказали в регистрации кандидатами.

"Наша власть боится женщин" Объединенный штаб призывает идти на выборы и голосовать за Светлану Тихановскую

видео: svaboda.org

В пресс-конферннции приняли участие кандидат в президенты Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и Вероника Цепкало, супруга потенциального кандидата в президенты Валерия Цепкало, которому ранее ЦИК отказал в регистрации.

Во время пресс-конференции прозвучал призыв идти на участки 9 августа и голосовать за Светлану Тихановскую, задачей которой после ее победы будет освобождение всех политзаключенных и проведение повторных, честных выборов, в которых на равных условиях смогут участвовать все желающие, в том числе и находящиеся сегодня за решеткой потенциальные кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.

Было вновь заявлено, что сфальсифицировать 3,5 млн подписей (электоральное большинство) невозможно.

Однако в случае массовой фальсификации, отвечая на вопрос о возможной Площади, кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что поддержит любой выбор белорусского народа в отстаивании своего голоса.

При этом во время пресс-конференции сообщили, что в объединенном штабе активно продумывают все возможные варианты, как предотвратить массовые фальсификации.

А Вероника Цепкало напомнила силовикам, что они присягали на верность не конкретному человеку, а белорусскому народу, и призвала помнить об этом.

Напомним, накануне штабы Бабарики и Цепкало объявили об объединении сил со штабом Тихановской и назвали пять общих целей:

- призвать избирателей проголосовать на выборах 9 августа;

- освободить политических заключенных и "экономических заключенных", дать им право на пересмотр дел в независимых и справедливых судах;

- провести повторные справедливые выборы после 9 августа;

- информировать избирателей о способах защиты своего голоса;

- призвать участвовать в инициативах за справедливые выборы, становиться наблюдателями.
"Белорусский партизан"
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