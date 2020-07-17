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Лукашенко боится сам себе признаться, что уже давно пенсионер?

В декларации Лукашенко нет сведений о пенсии. В Минтруда говорят, что действующий глава государства еще не подавал заявление на ее получение.


Ранее «Комсомолка» уже внимательно изучала декларации о доходах, поданные участниками президентской гонки 2020 года.

Так, в декларации Лукашенко в источниках о доходах была только зарплата - в районе 10 тысяч белорусских рублей в месяц. Также в его собственности, согласно декларации, нет никакой недвижимости и стоит прочерк в «ином имуществе», то есть на Александра Лукашенко не зарегистрировано ни одного авто, хотя ранее пресс-секретарь Лукашенко признавала, что у того есть Tesla, а Майбах, по его же словам, несколько лет назад ему подарил некий российский олигарх.

Нет в декларации и информации о пенсионных выплатах, хотя Лукашенко уже давно достиг пенсионного возраста - в августе 2020 года ему исполнится 66 лет.

Почему в декларации действующего главы государства нет информации о пенсии, поинтересовалась «Наша Ніва» в Минтруда?

- Выплаты пенсий в Беларуси назначаются по заявительной форме. То есть финпомощь пожилым людям выплачивается не автоматически, по достижении определенного возраста (для мужчин - 62 года. - Ред.), а только после подачи заявления, - уточнили в пресс-службе ведомства.


Но есть и второй вариант: если человек продолжает работать, то может сознательно отказаться от пенсии на время, чтобы после ухода с работы выплаты были больше.

Таким образом, Лукашенко или не подавал заявление и пока даже не имеет пенсионного удостоверения, или на время отказался от пенсионных выплат.
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