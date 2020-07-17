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Не поверите! Ермошина не согласилась с Лукашенко

Не соответствующим международным стандартам назвала глава ЦИК Лидия Ермошина предложение Лукашенко закрепить в Конституции норму о том, что в президенты может идти только тот, кто отслужил в армии.

Об этом она заявила «Еврорадио».


— Ну тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле, — отметила Лидия Ермошина.

Глава ЦИК назвала эту инициативу не соответствующей международным стандартам.

— Эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан. Потому что можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам — и религиозным, и в связи с состоянием здоровья. У меня подобная инициатива одобрения не вызовет, — сказала Лидия Ермошина.

Вместе с тем, она подчеркнула, что человек, который служил в армии, «он более дисциплинированный и зрелый». Так же, как и женщина, которая «никогда не повзрослеет, пока не родит по-настоящему».

— Разумеется, все это влияет на личность кандидатов, но записывать это в закон нельзя, — резюмировала глава Центризбиркома.

Накануне Лукашенко заявил, что «те, кто просятся во власть, оказывается, пороху не нюхали».

— Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия, — сказал президент.

А женщин, которые будут претендовать на высший государственный пост в стране, он предложил отправлять «в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее».
Источник: tut.by
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