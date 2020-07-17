Рунет - о белорусских выборах: людей избивают немилосердно

— В каждой из прошлых президентских кампаний в Беларуси судьба тех, кто пытался побороться с Александром Лукашенко за власть, складывалась не самым завидным образом. Не стала исключением и нынешняя, — газета «Известия» рассказывает о том, как из десятков претендентов на пост президента к финалу добрались лишь пятеро.





Издание дает слово провластному политологу Александру Шпаковскому, который поставил под сомнение популярность у белорусов новых лидеров — Бабарико и Цепкало:





— Безусловный фаворит — Лукашенко, никаких оснований утверждать, что у него слабые позиции и он может потерять власть, лично у меня нет. Власти показали свою устойчивость, несмотря на беспрецедентную кампанию информационного давления.





Агентство «Росбалт» рассуждает о том, нужно ли России посылать в Беларусь своих наблюдателей и как распорядиться результатами наблюдений:





— Самый удобный вариант — послать наблюдателей в составе делегации БДИПЧ ОБСЕ, чтобы потом иметь возможность маневра — солидаризоваться с оценкой БДИПЧ о несвободности выборов или заявить отдельное мнение — об их законности и честности, — у России отсутствует, поскольку в среду в ОБСЕ заявили о неучастии своих представителей в контрольных мероприятиях в Беларуси.





Второй вариант — отправить наблюдателей в составе миссии СНГ — аналогичного выбора России уже не дает, но хотя бы позволяет сохранить лицо перед условно промосковской партией в Беларуси и дать ей надежду на поддержку в будущем.





Под «промосковской партией» агентство понимает Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и их сторонников.





«Росбалт» отметил, что официальный Минск предложил западным наблюдателям приехать в Беларусь для мониторинга процесса выборов, «забыв» при этом пригласить российских наблюдателей.









Газета.ru и опрошенные ею эксперты пытаются разобраться, «куда заведет белорусский протест» и напоминает ли происходящее в Беларуси среди лета «начало арабской весны».





Нерегистрация Виктора Бабарико, главного соперника действующего президента, не только вывела людей на улицы, но и привела к столкновениям с силовиками, считает политолог Андрей Суздальцев.





Эксперт винит в эскалации милицию. По его словам, до сих пор протест носил мирный характер. Брутальность последних событий определили действия милиции. Сотрудники правоохранительных органов действовали «неадекватно», «провокационно и инициативно»:





— Людей избивали немилосердно. Все это спровоцировало жесткий ответ со стороны населения.





По мнению экспертов, нынешние протесты имеют несколько характерных черт: поддержка диаспоры в десятках стран мира; самоорганизация протестующих в ситуации, когда у протеста нет лидера; отсутствие финансовой и политической поддержки извне, что обрекает протесты в ближайшей перспективе на провал.





Телеграм-канал Дабл Ять наблюдает за событиями в Минске:





— В Беларуси сегодня проходят массовые протесты из-за того, что до выборов президента не допустили оппозиционных кандидатов. Власти бросили на разгон протестующих ОМОН и многочисленных боевиков-титушек.





А мы с надеждой смотрим отсюда и надеемся, что у вас всё получится. Хочется хотя бы за соседей порадоваться.



