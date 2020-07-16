"Избирательным правом я не занимаюсь, но прочел определение суда и не смог пройти мимо, поэтому в рамках научного анализа отмечу несколько обстоятельств:





1. В определении указано, что "Имеющий намерение быть кандидатом в Президенты Республики Беларусь Бабарико В.Д. постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года №92 не обжаловал и жалобу в Верховный Суд не подписал".





Сразу возникает вопрос, откуда 16.07.2020 у суда имелись сведения о том, что Бабарико В. Д. не подписал жалобу и не обжаловал, ведь выяснить это у самого Бабарико В. Д. суд вряд ли мог, поскольку гражданин находится под стражей, позвонить ему нельзя.





Такие сведения могли бы быть получены от администрации того ведомства, к которому относится следственный изолятор, но в какой процессуальной форме - остается неясным.





2. В определении суда также сказано, что "...право на обжалование в суд отказа в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь предоставлено законом только лицу, который выдвинут кандидатом в Президенты Республики Беларусь".





С этим никто не спорит. Лицо, подающее жалобу, как в ней и было указано - это сам Бабарико В. Д., а не адвокат Максим Знак.





Кстати, суд это сам констатирует в своем определении, указав, что "...от имени Бабарико В.Д. в суд обратился его представитель по доверенности Знак М.А.". Как можно заметить, заявителем, от имени которого производится обжалование, является именно лицо, которое выдвинута кандидатом. Так что в этом аспекте заявителем законодательство соблюдено.





3. Суд указывает в определении, что "...подписание такой жалобы представителем лица, выдвинутым кандидатом в Президенты Республики Беларусь, избирательным законодательством не предусмотрено".





Но избирательным законодательством и не исключается подписание жалобы представителем.





Например, в статье 52 Избирательного кодекса установлено, что "каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается". Видите, есть слово "лично". А для обжалования в суд решения избирательной комиссии такое слово "лично" не прописано. Поэтому никак не исключается здесь представительство адвокатом.





При этом право пользоваться при обращении в суд помощью представителя-адвоката является универсальным, прописано в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК), ведь именно он регулирует судопроизводство по этой категории дел.





Да и сам суд ссылается на ГПК, что подтверждает применимость нормы ГПК о праве как обращаться в суд, так и вести свои дела по жалобам через адвоката-представителя.





4. И самое главное - Конституция. В ней имеется ряд норм, применимых к ситуации, но прежде всего норма о праве на юридическую помощь адвоката для защиты своих прав в суде.





А именно, статья 62 Конституции Республики Беларусь говорит:





"Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами".





Обжалование постановления госоргана (ЦИК) - это не подписание бюллетеня и не выдвижение кандидатом, а гражданский процесс, в котором гражданин обращается в суд за защитой нарушенного права.





Не должен гражданин лишаться права на судебную защиту через отрицание судом права этого гражданина обратиться в суд с помощью адвоката (особенно когда сам гражданин находится в следственном изоляторе).





Конституция в любом случае выше по юридической силе, чем Избирательный кодекс, а право гражданина на юридическую помощь адвоката для обращения в суд предусмотрено именно в Конституции.





Что это, если не основания для отмены определения суда", - подводит итог Дмитрий Лаевский.