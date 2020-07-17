



- Почему вы и ваши коллеги решили выйти из состава доверенных лиц кандидата в президенты Светланы Тихановской?





- В свое время команда Светланы Тихановской обратилась к "Европейской Беларуси" за поддержкой. Наши представители договорились с ее штабом о совместных действиях. 13 активистов "Европейской Беларуси" стали доверенными лицами Светланы.





Мы видим все возможности для смены власти в Беларуси в течение месяца. Мы видим смелость наших соотечественников, которые выходят на улицы в поддержку кандидатов в президенты. Мы видим растерянность и страх Лукашенко.





Вместе с тем мы понимаем, что демократическому кандидату недостаточно одержать электоральную победу на выборах. Нужны продолжительные мирные массовые протесты и акции гражданского неповиновения, как в свое время говорил Сергей Тихановский. Мы узнали, что, к сожалению, штаб кандидата в президенты не будет призывать к протестам в случае продолжения репрессий против гражданского общества и массовых фальсификаций.





Со штабом Светланы Тихановской также обсуждался вопрос ее снятия с выборов, ведь, на самом деле, выборов в Беларуси нет, ЦИК не зарегистрировал самых сильных кандидатов в президенты, сотни лидеров и активистов оппозиции находятся в тюрьмах. Без обсуждения с доверенными лицами Светлана Тихановская заявила о том, что она сниматься с выборов в любом случае не будет и призвала белорусов прийти на избирательные участки 9 августа. Светлана имеет на это полное право, но, к сожалению, о ее решении мы узнали только из СМИ.





Поэтому нами принято решение выйти из состава доверенных лиц кандидата в президенты.



