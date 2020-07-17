Федор Лукьянов: За Лукашенко в Кремле «особо никто не держится»

- Какова, с вашей точки зрения, сейчас реальная поддержка у Александра Лукашенко в стране?





― Я в этой стране не нахожусь и поэтому точно не могу судить, какова реальная поддержка. Те опросы, которые гуляют, они, как часто бывает, диаметрально противоположны: то, что более официозное, то выдает чуть не 80%; то, что максимально антиофициозное, насчитывает чуть не 3%. Я думаю, что ни то, ни другое, конечно, не может соответствовать действительности. По той атмосфере, которая сложилась, сопоставляя всякие факты, можно предположить, что, конечно, поддержка реальная ниже, к чему привык президент Лукашенко.





Федор Лукьянов





И кампания идет очень нервозно. Мы это наблюдаем. Попытки изобразить очень плюралистическую картинку. Потом, видимо, было принято решение, что это чревато. Сейчас мы видим ровно обратное. У меня мало сомнений в результате этих выборов. А что будет дальше… Я думаю, что для Александра Лукашенко наступают очень непростые времена, потому что сейчас во время этой кампании получилось так, что он в большей оппозиции и контрах находится именно с Россией и даже пытается использовать российский фактор как якобы имеющий место внутри избирательной кампании.





Ну и деваться-то ему некуда. После выборов, как бы они ни прошли и чем бы они ни закончились, возобновится весь тот набор вопросов, с которым Россия и Беларусь сталкивались последние, как минимум, полтора или около 2 лет – вот все то, что связано с так называемым дополнением союзного государства новым содержанием. Но и, в общем, пространство для маневра у Александра Григорьевича сужается. Хотя он игрок известный и боец очень мощный. Так что будет биться дальше.









В вопросе о роли и позиции России политик ответил, что "Россия может ничего не делать".

- У России Лукашенко вряд ли является любимым кандидатом, поскольку особенно последние именно полтора года из его уст звучит много…

Будь это другая страна и другой лидер, все те слова, которые звучали в адрес России за последние полтора года, я думаю, они бы не остались без такого довольно решительного ответа. Но поскольку здесь ситуация особая в российско-белорусских отношениях, то Россия это как-то пропускает. Но явно Лукашенко не пользуется той горячей любовью, которой когда-то пользовался в Москве. Поэтому если вдруг случится чудо, и там что-то изменится, Россия примет это к сведению и будет работать дальше. Особенно, учитывая, что взаимосвязь России и Беларуси крайне тесная. И изменить эту ситуацию никто, в общем, не сможет. А если он переизберется, то ну что, это привычный вариант. Будем работать дальше.





― А в чем особенность Александра Лукашенко сегодня? Почему Кремлю вообще надо держаться за него?





― Нет, я как раз говорю о том, что держаться за него особо никто не держится.





― Почему ему прощается вот это? Вы сказали, что те вещи, которые он отпускает в отношении России, другому бы не были прощены.





― Это давняя очень история отношений. Как-никак, Александр Григорьевич у власти уже 26 лет. Это целая жизнь. Поэтому, с одной стороны, привыкли. С другой стороны, есть понимание, что, в общем-то, деваться некуда ни ему, ни Республике Беларусь в целом. Экономические связи настолько тесные и глубокие, что их изменить без катастрофических последствий для Беларуси, я думаю, невозможно.





Да, а при этом Лукашенко пытается себя позиционировать как критик многих действий России, но при этом вернейший ее союзник и явно антизападный такой кандидат. Ну вот в результате получается такой странный парадокс.



