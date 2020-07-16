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В ОБСЕ снова заявили, что наблюдать за выборами в Беларуси их наблюдатели не поедут

Представитель БДИПЧ/ОБСЕ заявила, что решение уже принято и, несмотря на отправленное 15 июля белорусским МИД приглашение, оно неизменно.


Впервые за 20 лет представители ОБСЕ не будут наблюдать за выборами в Беларуси. В организации объявили это 15 июля и объяснили, что несмотря на многочисленные просьбы и даже требования МИД так и не выслал официального приглашения.

После того, как ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатов на пост президента на следующий день, 15 июля, белорусское дипведомство все-таки направило приглашения, ожидая, что в условиях пандемии, в БДИПЧ/ОБСЕ смогут экстренно собрать миссии, хотя бы и немногочисленные.

Но в ОБСЕ решили остаться категоричными - свое решение об отказе наблюдать за выборами в Беларуси в Бюро не изменят, несмотря на отправленные МИДом документы, проинформировал БелаПАН со слов Кати Андруш, пресс-секретаря организации, пишет "Комсомольская правда".

- О выборах белорусские власти объявили более двух месяцев назад. И хорошо известно, что БДИПЧ необходимы своевременные приглашения для проведения наблюдения за всеми этапами выборов. А такие важные этапы, как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов в Беларуси уже завершены. Это конкретно те области, об улучшениях в которых БДИПЧ давало рекомендации ранее, - подчеркнула представитель ОБСЕ.

Таким образом, направлять наблюдательную миссию на президентские выборы в Беларуси БДИПЧ/ОБСЕ в 2020 году не будет.
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