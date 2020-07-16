



Впервые за 20 лет представители ОБСЕ не будут наблюдать за выборами в Беларуси. В организации объявили это 15 июля и объяснили, что несмотря на многочисленные просьбы и даже требования МИД так и не выслал официального приглашения.





После того, как ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатов на пост президента на следующий день, 15 июля, белорусское дипведомство все-таки направило приглашения, ожидая, что в условиях пандемии, в БДИПЧ/ОБСЕ смогут экстренно собрать миссии, хотя бы и немногочисленные.