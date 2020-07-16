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Лукашенко: В Конституции надо написать, что президентом может быть только служивший в армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост президента, эту норму можно прописать в новой Конституции.


"Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова), а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там (на президентской должности) быть не должно", - заявил Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Слова президента приводит государственное агентство БелТА.

Лукашенко предложил, чтобы в новой Конституции было прописано еще одно требование к тем, кто собирается занять высший государственный пост: президентом может быть только гражданин Беларуси, отслуживший в армии.


Также глава государства отметил, что сейчас идет работа над новым законом о государственной службе. "Мы хотим государственных служащих довести до уровня военных. А чем госслужба отличается? Порой она даже важнее. Они же хотят командовать армией, поэтому госслужба должна быть соответствующая", - подчеркнул он.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. Помимо действующего главы государства, на пост президента страны претендуют Анна Конопацкая, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.
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