Политконсультант: Лукашенко не может показать слабость

Лукашенко пошел на силовой сценарий президентской кампании. Почему белорусский руководитель сделал такой выбор и чем это может обернуться?





На вопросы «Белорусского партизана» ответил управляющий партнер Digital Finger, политический консультант Александр Колтунов.





- Почему власти не зарегистрировали главных соперников Лукашенко?





- Все, кто пошел на выборы, являются главными соперниками президента. Суммарно все претенденты набрали плюс-минус равное количество подписей количеству подписей за Лукашенко. В стране, в которой нет электоральной кампании, отсутствуют социологические опросы и другие элементы политической борьбы, определять главных соперников весьма проблематично.





С точки зрения количества собранных подписей, действительно, Бабарико и Цепкало - главные соперники. Но назначить себя победителем выборов за месяц до оглашения результатов и было их ошибкой. Мне сложно судить, насколько правомерны доводы главы Центризбиркома о существенных нарушениях со стороны незарегистрированных претендентов. Бабарико обвиняется по серьезным уголовным статьям, но если бы к нему не было претензий по поводу декларации, то его можно было регистрировать кандидатом в президенты. Виктора Бабарико не зарегистрировали по двум причинам: принято решение на самом верху, для не регистрации были основания. Комитет госконтроля предоставил информацию, которую можно трактовать как недостоверные данные в декларации.

- Но суда не было, Бабарико по определению до сих пор не виновен.





- Действительно, Бабарико не осуждён. Дело ведь не в том, что запрещено владеть иностранной кампанией; если ты имеешь активы за рубежом или в стране, получаешь с них доход, их нужно указать в декларации. Например, не указав данные об акциях или других доходах, Бабарико и Цепкало нарушили букву закона.





-Насколько разумное решение – не регистрировать Бабарико и Цепкало – с политической точки зрения?





- С политической точки зрения это говорит о том, что у власти есть неуверенность в своих силах. В условиях честной электоральной кампании ни один из кандидатов не смог бы выиграть выборы в первом туре. В этой кампании, на мой взгляд никто не выпрыгивает из 30 % поддержки электората, если бы проводились выборы, как в Польше или Украине, со всем наличием инструментов политической борьбы.





- Почему протест против не регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало выплеснулся на улицу? И почему так жестко отреагировали власти на мирный протест?





- Почему люди вышли? Фактически с 2008 года в белорусском парламенте были представлены всего лишь два оппозиционных депутата: Анисим и Канопацкая. Нет политической жизни в стране. Но мы живем не в замкнутом пространстве, а по соседству с Украиной, Литвой, Польшей, даже в России, где бурлит политическая жизнь. Молодые люди понимают, что власть игнорирует их мнение; естественно, люди вышли на улицу, причем даже не в защиту Бабарико и Цепкало, а чтобы показать, что их не слышат, не видят, и не соблюдают их гражданские права.

А реакция на задержания объяснима. Власть, выбрав силовой сценарий кампании, не может поступать мягко – это будет воспринято правящей элитой и руководством силовых структур как проявление слабости, на что президент просто пойти не может. Спецслужбы реагировали не жестоко, но жестко. Сразу оговорюсь: каждый конкретный случай применения силы должны оценивать эксперты, которые хорошо разбираются в белорусском праве и праве применения силы со стороны правоохранительных органов, чтобы давать справедливую оценку их действиям.





- Вы сказали, что президент не может пойти на неприменение силы. Не может или не хочет?





- События 14 июля теоретически могли выйти за некие рамки, например, перекрыть проспект. Это нарушение общественного порядка? Нарушение. Естественно, чтобы не допустить нарушение общественного порядка, милиция вынуждена была пойти на применение спецсредств и силовых методов.





Что касается того, не может или не хочет президент… За 25 лет мы уже неоднократно видели решения властей, которые не вписывались в здравый смысл. Рисковать проведение электоральных мероприятий никто не хочет. Лучше не эстетично, зато надёжно и практично.





- Гарри Погоняйло охарактеризовал нынешнюю ситуацию в стране как революционную: низы по-старому не могут управлять, а низы не хотят так жить.

- До революционной ситуации еще достаточно далеко. История свидетельствует, что революцию могут делать только пролетарии и аграрии, айтишники к революции не готовы и не представляют достаточную массу для совершения революции. Что такое революция? Любой общественный протест, который может перерасти в изменение политического строя или смену правящего класса. Процесс подразумевает активное участие гражданского общества – этого мы пока не видим.





Мы видим активную позицию меньшинства, которое всегда активно. Сложно считать 10 тысяч человек, которые вышли на улицы белорусских городов, революционной массой. Люди, вышедшие на улицы, хотят, чтобы их видели, слышали и считались с их гражданскими правами.





- В каком русле может пойти развитие президентской кампании?





- Я бы подождал неделю. В Беларуси вообще короткая электоральная кампания: на три недели невозможно разработать стратегический план, каждый день можно его менять.





Лукашенко отказался от участия в дебатах с другими кандидатами, это значит, что он уходит от прямых наболевших вопросов – будь то в экономике, будь то в политике. По два эфира на государственных телерадиоканалах – очень мало, чтобы донести до избирателей свою позицию. Смогут ли оппоненты дать наружную рекламу – в метро, в других общественных местах, на телевидении?! Мы не говорим про интернет и социальные сети, где власть откровенно проиграла любому другому кандидату – будь то Черечень, Канопацкая, Дмитриев или Тихановская.





Сценарий в любой момент может быть видоизменен в сторону более жесткого или более мягкого сценария. Белорусы хоть и не избалованы политической борьбой, голосовать за любую фамилию не будут. Принцип «любой, лишь бы не Лукашенко» в Беларуси не пройдет: люди видели, что происходило в Украине, что творится в России. Стабильность, какая бы она ни была, для многих является определяющей, многие не готовы с ней расстаться ради перемен. Несмотря на всю усталость от 26 лет правления одного человека...



