



Черечень предлагает прозрачную приватизацию. Надо сказать, эта тема Александра Лукашенко откровенно бесит. За последнее время он уже множество раз ее по-всякому критиковал. Вот, например, майская цитата президента о приватизации и реформах: «Красиво звучит. Но <...> это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод, он же государственный, завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю, я же уже не первый год президент: наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам, будьте уверены».





Вернемся к Черечню. В числе основных пунктов его программы – частная инициатива как двигатель экономики, равенство компаний всех форм собственности, честная и прозрачная приватизация. Политик также хочет отменить «налог на тунеядство» и транспортный налог, а также распределение после вузов. Предполагается и введение моратория на смертную казнь, уточняет Sputnik





Местная власть, по мнению политика, должна избираться. Он также выступает за реформу государственного аппарата.