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"Куда нас загоняют вести агитацию" Кандидат в президенты Дмитриев провел пресс-конференцию в... пруду

Днем 16 июля кандидат в президенты Андрей Дмитриев на самокате приехал в Тучинский сквер в Минске.

Именно в этом месте ему и другим претендентам на пост президента разрешили проводить митинги в рамках предвыборной агитации, пишет kp.by

Дмитриев ответил на вопросы журналистов на фоне разрушенного кинотеатра, а затем надел резиновые сапоги и залез в пруд, в котором плавают уточки.

Кандидат объяснил такой необычный формат встречи с журналистами:

"Мы сегодня хотим показать, куда нас загоняют вести агитацию. Я призываю вас, белорусы, приходите везде, куда вы можете. Дойдите, чтобы сказать, что вы хотите нового президента, честные выборы, свободу политзаключенным. В парк, в пруд… Я готов стоять, где угодно, для того, чтобы у Беларуси появился новый президент", - сказал Дмитриев.



"Так прошла сегодня моя пресс-конференция. Пруд - это самое большое пространство в Тучинском сквере - одном из шести разрешенных мест для агитации в Минске. Здесь даже уточки проявляют солидарность", - написал в своем фейсбуке кандидат в президенты, публикуя видео.
"Белорусский партизан"
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