Азербайджан пригрозил Армении ударом по АЭС

«Рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства противовоздушной обороны, имеющиеся в распоряжении наших войск ПВО, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту.





В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», – заявил РИА Новости глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.





Ранее в армянских СМИ и соцсетях на экспертном уровне появились угрозы со стороны Армении нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.





В четверг также сообщалось, что Азербайджан якобы использовал против Армении РСЗО «Град», а Армения подбила азербайджанский танк. При этом азербайджанская сторона опровергла информацию о подбитой бронетехнике.





Обострение в отношениях Азербайджана и Армении началось в минувшее воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой на границе



