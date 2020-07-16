







"Ужасные видео из Минска. Полиция избивает детей и молодёжь, защищая диктатора. Никакого смысла в этом нет - год остался сидеть Лукашенко, или пять - этот год или пять лет будут состоять из посадок (в тюрьме сидит несколько кандидатов в президенты) и избиений на улицах.





Никакого шанса на то, что он вернёт себе популярность - и ему не придётся держать людей в тюрьме и избивать прохожих - никакого шанса на это нет. Можно победить оппозицию, но нельзя победить старость.





Таких случаев в истории - чтобы старый, непопулярный диктатор стал снова популярным - по-моему, не было. Если Лукашенко чего и добился в первые десять лет, он всё похоронил в последние.





Идиотская реакция на коронавирус добила остатки популярности - если приходится сажать оппонентов в тюрьму, это верный признак, что никакой популярности нет.





Бывали диктаторы, которые начинали с избиений, тюрем и расстрелов и потом всё "успокаивали", но на этой стадии - после двадцати пяти лет у власти - уже не бывает.



