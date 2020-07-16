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Невзоров о Лукашенко: Диктаторы потому и диктаторы, что уходить красиво не умеют

Российский публицист – о минских протестах и судьбе Лукашенко.

В эфире «Эхо Москвы» Александр Невзоров заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Беларуси, примеряя происходящее на себя.

«Лукашенко пишет кровью по асфальту. И надо сказать, что это та наскальная живопись, которая не должна была бы быть финальной точкой и финальными рисунками в его биографии. Он доказал, что ОМОН – это лучший ретранслятор президентской истерики. ОМОН передает все вибрации президента с абсолютной точностью. Пока передает.

Народ там сейчас месят и крутят с адской силой. Но, кстати говоря, там очень специфические спецподразделения. Я вспоминаю, по-моему, года 3 назад то ли белорусский спецназ, то ли белорусский ОМОН показывал прямо в кадре подготовку, как он рвет лягушек. Сейчас они эти свои умения применяет в Минске», - сказал публицист.

По его словам, «истерика», которую закатил Александр Лукашенко, почувствовав, что народной любви к нему больше не существует, «очень ему не идет».

«Потому что он мог уйти очень красиво, очень легко, очень великодушно. Он бы мог на прощанье весело пошевелить усами, и вся Беларусь умиленно бы рыдала, и о нем бы осталась прекрасная память. Но вот диктаторы, козлы, они потому и диктаторы, что они уходить не умеют. Не умеют они уходить, не дано им. А Россия сейчас внимательнейшим образом наблюдает за Беларусью. И это понятно. Всегда желание заглянуть в собственное будущее, оно присутствуют», - сказал Невзоров.


Как напоминает UDF.BY, 14 и 15 июля в Минске, а также ряде других городов вышли на улицы после того, как в регистрации в качестве кандидатов в президенты было отказано основным конкурентам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Ни один из потенциальных кандидатов (или других политиков) не призывал к публичным протестам. Люди выходили без плакатов и транспарантов, собирались в разных частях города, выкрикивали лозунги и хлопали в ладоши.

Произошли массовые задержания, некоторые задержанные были избиты сотрудниками ОМОНа и «людьми в штатском». Отдельные лица пытались отбить задержанных. 

Свидетели сообщили о столкновениях между демонстрантами и ОМОНом возле площади Победы, где задержаниями руководил командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

Также сообщалось о крайне жестоких задержаниях и обращении с задержанными в автозаках.

Правозащитники насчитали более 250 задержанных в ходе мирных акций (в том числе 14 журналистов).
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