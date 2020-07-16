– После того, как отказали в регистрации Бабарико и Цепкало, стала обсуждаться идея бойкота выборов. Но его противники считают, что он будет самым проигрышным вариантом: на голосование придут только сторонники Лукашенко и он таким образом одержит электоральную победу. А у вас какое мнение на этот счет?





– Я думаю, сейчас все споры относительно бойкота или участия в выборах являются бессмысленными. Сейчас уже нет времени ни на бойкот, ни на, наверное, обобщенную кампанию участия.





Если бы Бабарико оставался хедлайнером кампании, он мог бы сконцентрировать на себе основное внимание и за ним бы последовали люди. Была бы определена тактика действий во время голосования и после.





Сейчас, когда Бабарико нет, люди ни на кого не ориентируются. Часть по-прежнему слушает, что говорит штаб Бабарико, но он в политическом смысле не говорит ничего разумного.





Сейчас важна любая общая кампания с участием большинства главных альтернативных политических игроков. Нужен альянс штабов – ну хотя бы Бабарико, Цепкало и Тихановской.









Уже начинается: кто в лес, кто по дрова. Призывают подавать жалобы, люди приходят их подавать, но это перерастает в спонтанные акции. Что вообще-то нужно прогнозировать и планировать, предлагая людям осмысленный способ поведения. Но об этом не заботятся, поэтому происходящее превращается в хаос.





Нужная общая кампания, а какой ей быть – может решаться в переговорах. Времени уже осталось крайне мало.





Очевидный факт, который случится и который пока все игнорируют – массовые выступления, которые будут в день выборов или перед ним. Нужно прогнозировать и понимать, что с этим делать, как ими управлять.





Может быть не нужно давать людям выходить на улицу спонтанно и по любому поводу – их будут бить, а нужно как-то накапливать энергию. Нужно вести организационную работу, дать людям ясное понимание, что и зачем делать.





Этого, к сожалению, сегодня никто не делает. Кампания просто сливается в унитаз, несмотря на весь произошедший подъем.





– Как вы оцениваете предложение штаба Бабарико: прийти на выборы 9 августа и проголосовать за любого кандидата, которого избиратель посчитает достойным?





– Это называется сдаться без боя. В политическом смысле это глупость. Политически так нельзя победить. Это слить все, что было сделано, все накопленные за это время ресурсы.





Когда люди, находясь в лидерской позиции, призывают к подобного рода абсурдным в политическом смысле действиям – это конец политической кампании.









– А что, если за оставшееся время штабам альтернативных претендентам удастся договориться – кто из оставшихся кандидатов мог бы, на ваш взгляд, стать тем «единым», за которого призвали бы голосовать?









Она – человек с чистым бэкграундом, за ней нет отрицательного имиджа, у нее искренние человеческие выступления. На нее переносятся симпатии, завоеванные Сергеем Тихановским. Политизированная публика охотнее пойдет за ней, чем за кем-то другим.