Политолог: Все альтернативные политические силы игнорируют очевидный факт - нас ждет Площадь
На проходящих президентских выборах нужна общая кампания, иначе весь протестный подъем будет слит, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.
Площадь Независимости, 19 декабря 2010 года
– После того, как отказали в регистрации Бабарико и Цепкало, стала обсуждаться идея бойкота выборов. Но его противники считают, что он будет самым проигрышным вариантом: на голосование придут только сторонники Лукашенко и он таким образом одержит электоральную победу. А у вас какое мнение на этот счет?
– Я думаю, сейчас все споры относительно бойкота или участия в выборах являются бессмысленными. Сейчас уже нет времени ни на бойкот, ни на, наверное, обобщенную кампанию участия.
Если бы Бабарико оставался хедлайнером кампании, он мог бы сконцентрировать на себе основное внимание и за ним бы последовали люди. Была бы определена тактика действий во время голосования и после.
Сейчас, когда Бабарико нет, люди ни на кого не ориентируются. Часть по-прежнему слушает, что говорит штаб Бабарико, но он в политическом смысле не говорит ничего разумного.
Сейчас важна любая общая кампания с участием большинства главных альтернативных политических игроков. Нужен альянс штабов – ну хотя бы Бабарико, Цепкало и Тихановской.
(На момент публикации стало известно, что штабы Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской приняли решение о продолжении президентской кампании совместными усилиями)
Уже начинается: кто в лес, кто по дрова. Призывают подавать жалобы, люди приходят их подавать, но это перерастает в спонтанные акции. Что вообще-то нужно прогнозировать и планировать, предлагая людям осмысленный способ поведения. Но об этом не заботятся, поэтому происходящее превращается в хаос.
Нужная общая кампания, а какой ей быть – может решаться в переговорах. Времени уже осталось крайне мало.
Очевидный факт, который случится и который пока все игнорируют – массовые выступления, которые будут в день выборов или перед ним. Нужно прогнозировать и понимать, что с этим делать, как ими управлять.
Может быть не нужно давать людям выходить на улицу спонтанно и по любому поводу – их будут бить, а нужно как-то накапливать энергию. Нужно вести организационную работу, дать людям ясное понимание, что и зачем делать.
Этого, к сожалению, сегодня никто не делает. Кампания просто сливается в унитаз, несмотря на весь произошедший подъем.
– Как вы оцениваете предложение штаба Бабарико: прийти на выборы 9 августа и проголосовать за любого кандидата, которого избиратель посчитает достойным?
– Это называется сдаться без боя. В политическом смысле это глупость. Политически так нельзя победить. Это слить все, что было сделано, все накопленные за это время ресурсы.
Когда люди, находясь в лидерской позиции, призывают к подобного рода абсурдным в политическом смысле действиям – это конец политической кампании.
– А что, если за оставшееся время штабам альтернативных претендентам удастся договориться – кто из оставшихся кандидатов мог бы, на ваш взгляд, стать тем «единым», за которого призвали бы голосовать?
– Мне кажется, что на эту роль лучше всего подошла бы Светлана Тихановская. По доступным данным в виде интернет-опросов (а других у нас нет) у нее рейтинг выше, чем у других.
Она – человек с чистым бэкграундом, за ней нет отрицательного имиджа, у нее искренние человеческие выступления. На нее переносятся симпатии, завоеванные Сергеем Тихановским. Политизированная публика охотнее пойдет за ней, чем за кем-то другим.
"Белорусский партизан"
16:00 16/07/2020
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