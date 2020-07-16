+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Мы проведем честные выборы после 9 августа" Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской заявили об объединении

Сегодня прошла встреча предвыборных штабов кандидата в президенты Светланы Тихановской и незарегистрированных потенциальных кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.

"Мы проведем честные выборы после 9 августа" Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской заявили об объединении
слева направо: координатор штаба Виктора Ббарико Мария Колесникова, кандидат в президенты Светлана Тихановская, супруга Валерия Цепкало Вероника
Как заявили в штабе Виктора Бабарико, "мы объединяем свои усилия!"
Пять основных принципов нашей предвыборной кампании:
- Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать
- Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах
-  Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года
- Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами
- Мы будем призывать участвовать в инициативах за честные выборы: «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда» и др., становиться наблюдателями.

Призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки
"Мы продолжаем работать — присоединяйтесь к большинству! Следуйте принципам кампании, рассказывайте о них друзьям, убеждайте тех, кто еще сомневается. Вместе — победим!", - призывают в штабах альтернативных кандидатов
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]