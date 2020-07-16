Как заявили в штабе Виктора Бабарико, "мы объединяем свои усилия!"

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Пять основных принципов нашей предвыборной кампании:

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- Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать

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- Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах

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- Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года

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- Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами

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Призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки

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"Мы продолжаем работать — присоединяйтесь к большинству! Следуйте принципам кампании, рассказывайте о них друзьям, убеждайте тех, кто еще сомневается. Вместе — победим!", - призывают в штабах альтернативных кандидатов