Белорусские власти тестировали блокировку VPN?
Этой ночью в работе Telegram в Беларуси произошел сбой. Программисты предполагают, что это связано с блокировкой VPN
"Если мне ничего не приснилось, то сегодня ночью тестировали блокировку VPN. Что сломалось: IPSec и SSH, а также всё, что на него завязано. Например git (в гитхаб не тыкалось) и SFTP.
Примечательно, что некоторые другие сервисы, использующие так или иначе SSH, работали. Тут можно думать разное. Автоматическая пометка remote host как VPN с занесением в блоклист?", - написал на своей странице в фейсбуке программист Pavel Selitskas.
По его словам, точно так же тестировалась блокировка Telegram и Viber несколько недель назад. Всё длилось примерно час, с часу до двух ночи.
Wireguard выстоял, OpenVPN тоже отгнил. Tor продолжал работать.
зона недоступности Telegram, данные сервиса Downdetector
15:02 16/07/2020
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