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Как юрист Ермошина нарушает закон: ЦИК отказался принимать обращения граждан

Центризбирком Беларуси с четверга будет лично принимать обращения только от кандидатов в президенты и их доверенных лиц, остальным гражданам страны предлагает отправлять свои жалобы по почте.


"С 16 июля текущего года письменные обращения граждан, за исключением подаваемых от кандидатов в президенты Республики Беларусь, их финансовых представителей и доверенных лиц, будут приниматься только по почте, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Однако согласно закону "Об обращениях граждан и юридических лиц", "обращения, поданные в порядке, установленном настоящим Законом, подлежат обязательному приему и регистрации. Отказ в приеме обращений не допускается".

Напомним, на столь явное нарушение законодательства ведомство Ермошиной пошло после того, как в среду перед зданием ЦИК выстроилась огромная очередь из пришедших подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 

К вечеру очередь превысила в длину 2 километра. На площадь Независимости появились сотрудники ОМОН, автозаки и спецтехника. Позже правозащитники сообщили о задержаниях людей, стоявших в очереди.


При этом после завершения работы ЦИК отстоявшим в очереди людям ОМОНовцы власти не дали подать жалобу почтой - Главпочтампт по неизвестным причинам закрылся на час раньше положенного, а круглосуточно работающее отделение почты на ж/д вокзале оказалось "заминированным".
"Белорусский партизан"
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