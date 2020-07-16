Четверо участников протестов задержаны по обвинению в "насилии против милиции"
СК рассказал подробности расследования уголовного дела о так называемом нарушении общественного порядка 14 июля в Минске.
Как ранее сообщалось, по факту протестов в Минске 14 июля Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ст.342 Уголовного кодекса.
"В ходе изучения видеоматериалов следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения.
По данным фактам УСК по г.Минску возбуждены уголовные дела по ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений.
Кроме этого, следователями установлена причастность задержанных к организации и активному участию в произошедших 14 июля текущего года на территории столицы групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По уголовному делу, возбужденному ранее по ст.342 Уголовного кодекса, задержанные минчане признаны подозреваемыми", - говорится в соообщении СК.
При этом на видео СК демонстрируют кадры видеозаписей: мужчина в камуфляжной куртке подбегает к сотрудникам ОМОН, которые задерживают людей в кафе, лишь прикасается к плечу одного из сотрудников ОМОН — и мужчину начинают бить(видео обрывается перед тем, как мужчину начинают избивать несколько человек). Потом мужчину в такой же куртке заводят в какой-то кабинет.
Как напоминает радио "Свабода", вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси (в том числе в Гомеле, Бресте, Гродно, Бобруйске, Солигорске, Столпцах, Пружанах) люди вышли на улицы после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Правозащитники насчитали свыше 300 задержанных (включая 14 журналистов) во время протестов 14 июля в разных городах Беларуси. На по меньшей мере 115 минчан составили протоколы.
Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что это граждане «пытались спровоцировать драку с сотрудниками органов внутренних дел». По его словам, сотрудники органов внутренних дел "проводили разъяснительную работу" , когда в центре Минска «собрались около 2000 граждан".
Задержания происходили и 15 июля, когда у Центральной избирательной комиссии собралась очередь желающих подать жалобы на нерегистрацию кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
"Белорусский партизан"
12:24 16/07/2020
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