+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Вернуть любовь народа невозможно, а купить - денег нет" Почему Лукашенко уже проиграл

Даже если у альтернативных кандидатов остается весьма призрачный шанс и вера в чудо, желающие перемен белорусы уже не откажутся от своих взглядов.

"Вернуть любовь народа невозможно, а купить - денег нет" Почему Лукашенко уже проиграл
Экономические условия усиливают давление на действующую власть и усложняют переговоры с избирателями. Доверие к обещаниям роста доходов, которые срабатывали перед выборами до 2010 года, утрачено. 

Более того, первая половина этого года показала, что социальная ориентированность действующей экономической модели не обеспечивает прежней защиты, а социальный контракт не всегда выполняется.

Как говорит независимый аналитик Сергей Чалый, Александру Лукашенко после победы на выборах вряд ли удастся вернуть любовь народа.

Александр Григорьевич думает, что его проблема 9−10 августа закончится. Но нет. Если жена приняла решение уйти, то можно еще какое-то время заставлять ее жить с тобой, но ни любви, ни уважения с ее стороны уже не будет. Вернуть любовь народа невозможно, а купить — денег нет, — объясняет экономист. 

И следом вспоминает как пример завершение фильма «Царь»: Иван Грозный после очередной победы смотрит на пустой город и спрашивает: «Где мой народ?» А народ уже чужой.


Экономическое положение после выборов волшебным образом не исправится. Тем более с уходом правительства Сергея Румаса сузились шансы на преобразования, которые вывели бы экономику на путь роста.

— Нам было сказано, что реформы возможны только как совершенствование прошлого. Фокус в том, что если ты зашел в тупик, совершенствоваться дальше невозможно. Наша экономика зашла в тупик. А из него нет выхода вперед — только назад. Как в автомобиле, если вы заехали в тупик, то частью движения вперед будет возвращение назад, — говорит Сергей Чалый.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Владимир Подгол
Владимир Подгол
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]