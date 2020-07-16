+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

США ввели новые санкции против партнеров "повара Путина"

В «черном списке» оказались трое человек и пять компаний, связанных с Евгением Пригожиным


Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, которые позволили Евгению Пригожину, входящему в окружение президента России Владимира Путина, избежать американских санкций. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов, которое было опубликовано в среду.

В санкционном списке оказались трое человек и пять организаций, зарегистрированных, в том числе, в Судане, Гонконге и Таиланде. Все они связаны с Евгением Пригожиным – российским бизнесменом, который был обвинен спецпрокурором Робертом Мюллером в поддержке предполагаемых попыток России повлиять на выборы в США с использованием кампаний в социальных сетях.

Минфин обвиняет людей и компании, внесенные сегодня в «черный список», в содействии международным операциям, проводимым Пригожиным, попытках подавления и дискредитации людей, стремящихся к проведению демократических реформ в Судане, а также в оказании помощи российскому бизнесмену, который оказался под американскими санкциями.

«Евгений Пригожин и сеть его [партнеров] используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру», - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее Вашингтон ввел санкции против Пригожина, в том числе в связи с российской оккупацией Крыма и попыткой вмешательства в американские выборы в 2018 и 2016 годах.

В результате сегодняшних действий Минфина были заморожены все находящиеся в американской юрисдикции активы физических и юридических лиц, оказывавших помощь Пригожину. Кроме того, гражданам США запрещается вести бизнес с данными лицами и компаниями.

В санкционном списке оказалась российская компания M Invest, контролируемая Пригожиным. Эта компания служила прикрытием для действий российского Министерства обороны и отвечала за разработку планов действий экс-президента Судана Омара аль-Башира для подавления протестов, участники которых настаивают на демократических реформах в Судане.

Санкции также введены в отношении Meroe Gold, дочерней компании M Invest, генерального директора M Invest Андрея Манделя и Михаила Потепкина, регионального директора обеих компаний в Судане.

В список также внесли компании, зарегистрированные в Таиланде и Гонконге -- Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited. Эти компании обвиняются в совершении более 100 транзакций на сумму более 7,5 миллионов долларов, которые были отправлены компаниям, контролируемым Пригожиным, в период между 2018 и 2019 годами.


Госсекретарь Майк Помпео выпустил заявление в связи с сегодняшними санкциями Минфина.

«Пригожин финансирует Агентство интернет-исследований – российскую фабрику троллей, которая пыталась вмешаться в выборы в США, а также ЧВК Вагнер, которая с санкции Министерства обороны России расширяет российское влияние за рубежом», - говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Роль Пригожина в Судане подчеркивает взаимосвязь между военными операциями, которые Россия проводит в целях поддержки и сохранения авторитарных режимов, таких как режим бывшего президента Судана Омара аль-Башира, и эксплуатации природных ресурсов. Сегодняшние действия ограничивают попытки Пригожина и его сторонников разжечь беспорядки или сорвать демократические реформы в Судане», - подчеркнул Майк Помпео.
Источник: golos-ameriki.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Курение вредит вашей потенции
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]