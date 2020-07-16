Голый "слуга народа" с "царскими полномочиями"

Сидеть бы ей спокойно во дворцах независимости, принимать иностранных высокостатусных гостей да время от времени изрекать банальности. Так нет же, выборы ей подавай...





Выборы для авторитарной власти — это как покупка порося для бабы. Но хлопоты бабы оправданы. Их итог в виде сала, колбас и прочих, как сейчас стало модно говорить, «вкусняшек» можно не только созерцать, но и попробовать на зуб. Поэтому поведение бабы следует признать рациональным.





Следует заметить, что подлинный авторитаризм привычки проводить выборы не имел. «Ни Каддафи, ни Франко, ни Хусейн, ни Чан Кайши и прочие, — поясняет директор Левада-центра, социолог Лев Гудков, — не устраивали периодических инсценировок смены власти или одобрения проводимого ими политического курса».





Да, подлинный не устраивал. Но кто сказал, что белорусский авторитаризм претендует на звание подлинного? Послушайте нашего главного автократа. Большего любителя порассуждать на тему «демократии у нас не меньше, чем на Западе» на постсоветском пространстве и днем с огнем не найти. А мы слушаем и верим. Верим и слушаем на протяжении уже четверти с лишним века. Традиция, однако…





«Выкли», «выкли» и привыкли





Если вы хотите, чтобы вас признали первым, организуйте за собой очередь. Выборы и предоставляют такую возможность. Чем очередь многочисленней, чем пестрее ее состав, тем больше шансов претендовать на триумф, после того как тобою же назначенный ЦИК все правильно подсчитает.





Тут я позволю себе историческую справку, любезно предоставленную мне Википедией: «Триумф (лат. triumphus) в Риме — торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войска. Триумф выработался постепенно из простого вступления в город возвращавшихся по окончании войны солдат и из обычая военачальников приносить благодарение богам, даровавшим победу».





В наши дни торжественное вступление победителя в столицу заменено на торжественное вступление в должность. Важная деталь: в Риме триумфатора встречали ликующие толпы на улицах. Сегодня кортеж победителя направляется к месту инаугурации по пустынным улицам, что символизирует возросшую дистанцию между триумфатором и народом.





Выше для описания белорусского электорального своеобразия я использовал слово «традиция». Вклад традиции в поддержание социально-политической стабильности в авторитаризмах, не претендующих на подлинность, сложно переоценить, так как победы одного и того же персонажа вырабатывают у избирателей ощущение безальтернативности. От нее до вопроса «если не он, то кто?» — рукой подать.



