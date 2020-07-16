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Партия левых призывает кандидатов "не участвовать в политическом фарсе"

Белорусская партия левых "Справедливый мир" предложила сняться с выборов всем кандидатам в президенты,"которые действительно заинтересованы в возвращении страны на демократический путь развития и не являются марионетками действующей власти". Нынешнюю кампанию в партии считают политическим фарсом с заранее известным результатом, говорится на партийном сайте.



В "Справедливом мире" отмечают, что белорусские власти "развернули широкомасштабные политические репрессии в отношении своих оппонентов, в том числе потенциальных кандидатов в президенты Республики Беларусь и членов их инициативных групп". Это сочетается с насилием в отношении мирных граждан, резким ограничением возможностей для ведения предвыборной агитации и выражения политической воли. Всё это, по мнению левых, свидетельствует об отсутствии необходимых условий для свободных и справедливых выборов.

"Справедливый мир" осуждает насилие в отношении членов инициативных групп кандидатов в президенты, политически активных людей, которые выражают мирный протест, а также журналистов и требует от властей прекратить репрессии и освободить всех политзаключённых. Левые предлагают всем политическим партиям, общественным организациям, профессиональным союзам выступить единым фронтом в поддержку политзаключённых и поддержать их и их семьи.

К представителям силовых структур и государственных служащих партия обращается с призывом не изменять народным интересам ради "желания одного человека оставаться вечным руководителем Беларуси".

Кроме того в "Справедливом мире" считают, что "ни один из зарегистрированных кандидатов в президенты не предлагает убедительных путей социально-экономического развития страны, направленных на повышение уровня и качества жизни рабочих и социально уязвимых групп граждан". Остается неясным, откуда партия об этом узнала, так как программы кандидатов в президенты ещё не были опубликованы.
Еврорадио
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