







В "Справедливом мире" отмечают, что белорусские власти "развернули широкомасштабные политические репрессии в отношении своих оппонентов, в том числе потенциальных кандидатов в президенты Республики Беларусь и членов их инициативных групп". Это сочетается с насилием в отношении мирных граждан, резким ограничением возможностей для ведения предвыборной агитации и выражения политической воли. Всё это, по мнению левых, свидетельствует об отсутствии необходимых условий для свободных и справедливых выборов.





"Справедливый мир" осуждает насилие в отношении членов инициативных групп кандидатов в президенты, политически активных людей, которые выражают мирный протест, а также журналистов и требует от властей прекратить репрессии и освободить всех политзаключённых. Левые предлагают всем политическим партиям, общественным организациям, профессиональным союзам выступить единым фронтом в поддержку политзаключённых и поддержать их и их семьи.





К представителям силовых структур и государственных служащих партия обращается с призывом не изменять народным интересам ради "желания одного человека оставаться вечным руководителем Беларуси".





Кроме того в "Справедливом мире" считают, что "ни один из зарегистрированных кандидатов в президенты не предлагает убедительных путей социально-экономического развития страны, направленных на повышение уровня и качества жизни рабочих и социально уязвимых групп граждан". Остается неясным, откуда партия об этом узнала, так как программы кандидатов в президенты ещё не были опубликованы.