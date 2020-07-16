Руководителей штаба Бабарико вызвали в Генпрокуратуру
Марию Колесникову и Максима Знака, руководителей избирательного штаба Виктора Бабарико, вызвали в прокуратуру 16 июля на 11:00. Об этом штаб экс-претендента на президентский пост сообщил в Твиттере.
"Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
Чуть позже представители штаба сообщили, что созвонились с прокуратурой и перенесли визит на более позднее время. "Повестка конструктивная", — успокаивают они своих сторонников.
10:08 16/07/2020
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