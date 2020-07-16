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Видеофакт: как разогнали акцию в Москве. Там пробовали протестовать против "вечного" Путина

Московские ресурсы пишут, что "упаковали" около 150 человек, в том числе тех, кто просто оказался рядом.

 
После оформления большинство отпустили.
Вчера, 15 июля, на Пушкинской площади в Москве на акцию по сбору подписей против "обнуления" президентских сроков российского лидера Владимира Путина собрались несколько сотен человек. Их окружили автозаками и автобусами с Росгвардией и полицией, а вечером начались задержания.

Аналогичная акция прошла и в Санкт-Петербурге, пишет ресурс Avtozak Live. В столице РФ якобы собрали 2000 подписей против принятых поправок в конституцию РФ, а Санкт-Петербурге - 3000.
liga.net
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