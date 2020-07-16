+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Белковский: Партия «За правду» планирует полностью поглотить союзную Беларусь, навязав ей общие, подконтрольные Москве органы власти

Обозреватель Sobesednik.ru размышляет о центральных пунктах программы партии, основанной писателем Захаром Прилепиным в прошлом году.


Писатель Захар Прилепин (на фото), возглавивший в 2019 году новую партию «За правду», начал подготовку к выборам в Государственную думу. 
Выборы, возможно, будут досрочными. "И пройдут, по предварительным неподтвержденным слухам, не в сентябре 2021-го, как положено по обыденному графику, а весной следующего года или даже в декабре нынешнего. С отдельными, особо яркими положениями предвыборной программы партии Евгений Николаевич (так на самом деле, по общегражданскому паспорту называется всемирный Захар) познакомил публику", - пишет Станислав Белковский. 

Далее сообщается о планах писателя и его партии. " А самое громкое – референдум о присоединении к РФ Абхазии, Южной Осетии и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), тех самых самопровозглашенных в 2014м ДНР / ЛНР. Еще партия «За правду» планирует полностью поглотить союзную Беларусь, навязав ей общие, подконтрольные Москве органы власти".

  Как считает Белковский: " Из всех этих намерений единственным относительно реалистичным может считаться аннексия Донецка-Луганска. Потому в/на «братской» Украине в очередной раз всполошились". 

 "Свои же предвыборные очки Захар Прилепин заработает всё равно – не исключено, что его партии позволят-таки пройти в следующую Думу. Если, конечно, писатель осознает, что его электорат становится всё более критичным в отношении Владимира Путина. И «заправдистам» милостиво разрешат покритиковать верховного правителя не столь нежно, как это звучит сегодня. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Курение вредит вашей потенции
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]