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ВВС: "Лукашенко отстал от своего народа": белорусcкие женщины о высказывании президента о них "У нас конституция не под женщину

Высказывание Лукашенко вызвало бурю недовольства среди белорусских женщин в социальных сетях. Но лишь некоторые из них согласились говорить на камеру. Русская служба Би-би-си спросила журналистку, арт-менеджера и правозащитницу, что они думают о высказывании Лукашенко и сталкивались ли они с проявлением сексизма в белорусском обществе.
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