Список задержанных 15 июля в Минске и регионах





В течение дня 15 июля до входа в здание Центральной избирательной комиссии стояла очередь из людей, которые пришли подать жалобу на нерегистрацию кандидатом на пост президента Виктора Бабарико. Сообщается, что в очереди находилось более 2000 человек, а сама она растянулась не менее, чем километр.





К вечеру на площадь Независимости начали стягиваться сотрудники ОМОН, автозаки и спецтехника. В городе появились солдаты внутренних войск, оцепившие улицу Мясникова. В 19.00 ЦИК закрылся, люди двинулись в сторону главного почтампта, чтобы направить жалобы почтой, но и он срочно прекратил работу.

Перекрыты станции метро "Октябрьская", "Площадь Победы"и " Купаловская". Люди двинулись на железнодорожный вокзал, где круглосуточно работает почтовое отделение. Однако и оно якобы "заминировано", в отделении погасили свет.





Людей начали задерживать. spring96.org публикует список задержанных 15 июля.

Минск

Александр Кувшинов находится в РУВД Московского района, задержан до суда

Антон Кузьменко

Петр Шамшеев

Павел Хамицкий

Антон Трофимович (журналист Радио Свобода) - освобожден около 21 часов. Был избит при задержании, разбит нос, майка в крови.

Виолетта Савчиц (журналистка БелаПАН) - освобождена около 21 часов

Виктор Кувшинов находится в РУВД Московского района, задержан до суда

Николай Библис

Андрей Баклинов

Лиза Крышковская

Александр Зубков, доставленный в РУВД Московского района

Олег Миколайчук (гражданин США)

Олег Уваров

Сергей Кулеш

Руслан Ребковец

Роман Петрашкевич, доставлен в РУВД Московского района

Руслан Шило

Виталий Буйновский

Александр Петух - освободжен из РУВД Московского района

Борисов

Иван Самсонов, освобожден из-за повышенной температуры

Светлана Самсонова - освобождена

Александр Комиссаров - освобожден

Денис Мандик

Юлия Ивановская

Богдан Устинов - освобожден

Мария Кукареко

Игорь Антонов

Гродно

В Гродно возле остановки на улице Фомичева случайным образом задержали велосипедиста, сообщается в телеграмм-канале NEXTA Live.





Информация будет дополняться





Контакты правозащитников "Весны", куда можно обратиться в случае, если вас или ваших близких задержали на мирной акции:





+375 29 841 39 81, общественная приемная в Минске. Можно писать в Signal, WhatsApp, Telegram.



