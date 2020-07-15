Таковыми Игдеджи посчитал высказывания Цепкало, касающиеся его самого, его компаний, профессиональной деятельности и о том, что бизнесмен кроме Цепкало "кинул" "сотни людей и сотни компаний", и "продолжает обманывать".





"Вышеуказанные сведения, распространенные ответчиком, не соответствуют действительности и относятся к общественно порицаемым, порочат деловую репутацию истца в сфере предпринимательской деятельности, как главы Ассоциации „Турецкий капитал“, инвестора и действующего индивидуального предпринимателя, порочат честь и достоинство, поскольку создают устойчивое негативное впечатление о том, что истец является мошенником", — говорится в заявлении, слова которого приводит tut.by.





Игдеджи требует, чтобы Цепкало удалил видео со своего канала, разместил там опровержение со словами, что предыдущее видео удалено, потому что не соответствует действительности, и оплатил государственную пошлину в размере Br82,5.









Как сообщалось, 29 июня стало известно, что МВД Беларуси проводит проверку по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи об имевших место фактах "противоправной деятельности Валерия Цепкало". В письменном комментарии, разосланном по СМИ, Игдеджи утверждал, что его заявление не связано с политикой и он просто хочет "вернуть свои деньги".





Во время стрима, который прошел 7 июля, Валерий Цепкало сообщил, обратился в прокуратуру по поводу, как он считает, лжесвидетельств Седата Игдеджи в его адрес.





Экс-глава ПВТ также призвал всех, "кого обманул бизнесмен, кто пострадал от его действий", присылать документы, подтверждающие противоправность его действий, в штаб политика для последующей передачи в Генпрокуратуру и СМИ.