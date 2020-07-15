МИД Беларуси направил приглашения наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС





"Сегодня, точно в день после регистрации кандидатов, в полном соответствии с ранее сделанными публичными заявлениями МИД направил приглашения на выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Глаз.





Пресс-секретарь отметил, что это традиционные партнеры Беларуси по наблюдению за выборами. "Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, в том числе в рамках ОБСЕ", - подчеркнул он.





"Беларусь никогда не проводила выборы без наблюдения. И в этот раз мы изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов. Об этом неоднократно говорилось публично, эта позиция доводилась до наших западных партнеров, а также до руководства Бюро и лично до И.Гисладоттир. Мы полностью транспарентны в данном контексте, и все это можно перепроверить", - сказал Глаз.





Кроме того, продолжил представитель МИД, ожидается, что в ближайшие дни Национальным собранием Республики Беларусь будут направлены приглашения в адрес парламентских структур, таких как Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы.





"Конечно, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во многие сферы, в том числе в практику БДИПЧ по наблюдению за выборами. Такая ситуация сложилась впервые. Мы внимательно анализировали опыт других стран-участниц, в которых состоялись выборы в последние месяцы. В нынешних особых условиях в большинстве, если не во всех случаях, БДИПЧ разворачивало специальные наблюдательные миссии, состоящие из нескольких экспертов", - продолжил пресс-секретарь.









В данной связи он отметил, что в Беларуси международным наблюдателям, как и другим участникам избирательного процесса, необходимо будет придерживаться определенных мер эпидемиологической предосторожности, которые были разработаны МИД совместно с министерством здравоохранения и ЦИК, соответствующих рекомендациям ВОЗ.





"Беларусь была и остается открытой для международного наблюдения и готова создать все необходимые условия для эффективной работы иностранных наблюдателей на предстоящих выборах", - резюмировал Глаз.





Как сообщалось, в среду БДИПЧ ОБСЕ выступило с заявлением, что не может наблюдать за президентскими выборами в Беларуси, поскольку не получило соответствующего приглашения от МИД республики.





Как сообщалось, председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что Минск по мере улучшения ситуации с СOVID-19 пригласит международных наблюдателей на президентские выборы.





Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.