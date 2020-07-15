На Донбассе погиб военный медик из Беларуси

Как пишет informnapalm.org , Николай Ильин в начале 2000-х был активистом «Молодого фронта» и одним из лидеров Могилевского отделения «Зубра». Неоднократно задерживался, подвергся судебному преследованию. Во время разгона Площади 2006 года был сильно избит милиционерами, потерял сознание и был госпитализирован. Из-за политического преследования был вынужден эмигрировать, передает "Белсат"





Ильин жил в Эстонии и получил гражданство. После начала войны на Донбассе приехал в Украину и записался в добровольцы. Он служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты в качестве военного медика.





Как пишет Андрей Стрижак, Ильин погиб 13 июля во время эвакуации тела погибшего украинского бойца.





«Группа шла в белых касках и с опознавательными знаками, была договоренность о прекращении огня. Однако, со стороны неподконтрольной Украине начался обстрел эвакогруппы. Николай и его коллеги начали отход, однако одного из бойцов ранило и наш земляк вернулся, чтобы оказать ему медицинскую помощь. В этот момент Николай получил смертельное ранение».