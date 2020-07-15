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Цепкало прогнозирует очень тяжелые времена для Беларуси, если Лукашенко победит на выборах

Экс-претендент в кандидаты в президенты, бывшей руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что Беларусь ждет тяжелое будущее, если действующий президент Александр Лукашенко победит на выборах.


"Если ему (Лукашенко - ред.) удастся сохранить власть, то Беларусь будут ждать очень и очень тяжелые времена", - сказал Цепкало на пресс-конференции в среду.

По словам политика, "ни один нормальный и здравомыслящий инвестор, бизнесмен не будет вкладывать ни копейки в Беларусь, в белорусские предприятия, и в банки тем более".

Цепкало также заявил, что решение Центризбиркома не регистрировать его и экс-банкира Виктора Бабарико кандидатами в президенты было принято по надуманным предлогам.

"Было принято решение не регистрировать меня и Виктора Бабарико кандидатами в президенты. Несмотря на то, что мы собрали больше всех подписей. Это беспрецедентный факт, такого в истории Беларуси не было никогда - обычно все кандидаты, которые собирали подписи, регистрировались, и проблемы начинались на этапе голосования", - отметил он.

Во время текущей избирательной кампании, продолжил политик, власть решила превентивно устранять серьезных соперников действующего президента. "Сначала был снят Сергей Тихановский, потом сняли Виктора Бабарико - нашли в банке деньги, как будто там должны были найти сахарную свеклу. И сейчас было принято решение не допустить и меня", - сказал Цепкало.

"Светлана Тихановская - это та, на которую готов идти с открытым забралом Лукашенко. На женщину, мать, домохозяйку, которая не собиралась идти в политику. Тут смелости хватило", - резюмировал он.

Как сообщалось, Центризбирком Беларуси на заседании в минувший вторник зарегистрировал пять кандидатов в президенты республики.

Так, ЦИК зарегистрировал кандидатами действующего президента Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую.

Вместе с тем ЦИК отказался регистрировать кандидатом экс-банкира Виктора Бабарико на основании письма Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации, а также того, что претендент в кандидаты использовал помощь иностранного государства. Помощью иностранного государства ЦИК счел участие в инициативной группе Бабарико сотрудников ОАО "Белгазпромбанк", акционерами которого являются российские Газпром и Газпромбанк.

Также Центризбирком не зарегистрировал кандидатом в президенты экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.
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